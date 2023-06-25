Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Transjakarta Layani Bandara Soetta, Berikut Tarif dan Jam Beroperasi

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |09:06 WIB
4 Fakta Transjakarta Layani Bandara Soetta, Berikut Tarif dan Jam Beroperasi
Transjakarta Bakal Layani Rute ke Bandara Soetta. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Transjakarta segera melayani rute ke Bandara Internasional Soekarno - Hatta (Soetta). Bus ini melayani pegawai Bandara Soetta dan masyarakat umum yang hendak ke bandara.

Adapun tarifnya pun sangat murah bila dibandingkan transportasi lain yang menuju Bandara Soette.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait Transjakarta Bandara Soetta, Minggu (25/6/2023):

1. Penumpang Transjakarta Bandara Soetta.

Direktur Utama AP II Mochamad Awaludin mengatakan, pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait perluasan rute Transjakarta hingga ke Bandara Soetta.

“Nantinya pekerja Bandara dan untuk umum,” ujar Awaludin saat ditemui di kantor Kementerian BUMN , Jakarta.

2. AP 2 Siapkan Halte Transjakarta

Rencananya Pemprov DKI akan membangun Halte Transjakarta di kawasan Bandara Soetta. Melalui fasilitas transportasi ini, para penumpang bisa menggunakan shuttle bus atau Skytrain yang disediakan AP II menuju ke terminal Bandara.

“Jadi kami menyiapkan satu titik sandar, dan nanti kita akan fasilitasi dari titik sandar itu berupa kendaraan shuttle ke titik - titik lainnya,” ucap dia.

3. Tarif Transjakarta Bandara Soetta

Terkait besaran tarif Transjakarta menuju Soetta, Awaludin memastikan sama dengan tarif Transjakarta yang berlaku saat ini. Adapun tarif tersebut akan ditetapkan Badan Pengelola Transjakarta Jabodetabek (BPTJ) dan juga Transjakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
