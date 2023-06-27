Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Perusahaan Milik Miliarder Harjo Sutanto

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |06:11 WIB
Ini Perusahaan Milik Miliarder Harjo Sutanto
JAKARTA - Perusahaan milik salah satu konglomerat di Indonesia Harjo Sutanto akan dibahas dalam artikel ini.

Melansir Forbes, Harjo Sutanto tercatat sebagai salah satu konglomerat atau orang terkaya di Indonesia pada 2020 dengan harta kekayaannya mencapai sebesar USD530 Juta atau setara dengan Rp8,2 Triliun.

Adapun kekayaannya tersebut berasal dari perusahaannya, yakni Wings Group yang pertama kali didirikannya pada 1948 di Surabaya bersama kawannya Ferdinand Katuari.

Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menjual berbagai produk-produk rumah tangga hingga makanan.

