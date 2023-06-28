Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Anthony Ginting Ternyata Punya Harta Miliaran Rupiah

Hana Wahyuti , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |04:46 WIB
Sumber Kekayaan Anthony Ginting Ternyata Punya Harta Miliaran Rupiah
Sumber kekayaan Anthony Sinisuka Ginting (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Sumber kekayaan Anthony Sinisuka Ginting ternyata punya harta miliaran rupiah. Anthony Sinisuka Ginting merupakan pebulutangkis tunggal putra dari klub SGS PLN Bandung.

Tidak hanya menjadi atlet ternyata Ginting telah diangkat menjadi PNS sejak tahun 2022 lalu. Hal ini tentunya menambah pundi-pundi kekayaannya yang sebelumnya dikabarkan capai Rp6 miliar.

Atlet pebulutangkis tunggal putra nomor satu Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting melamar kekasihnya yang bernama Mitzi Abigail di Australia. Anthony datang ke Australia dengan kejutan yang tidak diketahui Mitzi pada awalnya. Kejutan itu membuat Mitzi bahagia. Anthony tepatnya melamar Mitzi saat kunjungan ke Australia sontak menjadi sorotan oleh warganet di media sosial.

“Dia bilang ‘IYA’ Terima kasih sudah selalu sabar untuk menemani, menerima, memahami, dan mendukungku. Terima kasih saling mau berproses untuk menjadi dewasa dalam hubungan ini,” ujar Ginting di Instagram pribadinya, dikutip Selasa (27/6/2023).

Lantas, Apa saja sumber kekayaan Anthony Ginting yang melamar kekasihnya di Australia? Berikut sumber kekayaan Ginting:

1. Atlet Bulu Tangkis

Salah satu sumber kekayaan Anthony Ginting tentu berasal dari profesinya sebagai atlet bulu tangkis. Dirinya merupakan pebulutangkis Indonesia yang memiliki banyak prestasi hingga di kancah internasional.

Di peringkat dunia, Ginting sekarang menempati posisi ke-2.

Halaman:
1 2
