HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pejabat Terkaya di Indonesia? Ini Dia Orangnya

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |03:01 WIB
Siapa Pejabat Terkaya di Indonesia? Ini Dia Orangnya
Siapa Pejabat Terkaya di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berdasarkan laporan data LHKPN pada 31 Desember 2022 lalu, harta kekayaan sejumlah pejabat ini tercatat mencapai triliunan.

Adapun yang terbesar yaitu harta kekayaan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno dengan total kekayaan mencapai sebesar Rp10,99 triliun yang tercatat dalam LHKPN-nya.

Berikut ini daftar 6 pejabat terkaya di Indonesia yang hartanya sampai triliunan menurut data LHKPN.

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno - Rp10,99 triliun

2. Anggota Wantimpres Tahir - Rp9,2 triliun

3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim - Rp4,87 triliun

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono - Rp3,04 triliun

Halaman:
1 2
