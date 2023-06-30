Jadwal Operasional dan Tarif LRT Jabodebek, Cek di Sini!

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan LRT Jabodebek akan diresmikan pada 18 Agustus 2023. Adapun peresmian operasional akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"18 Agustus Presiden meresmikan (LRT Jabodebek)," kata Menhub di Stasiun LRT Halim.

Namun sebelum diresmikan secara operasional, LRT Jabodebek akan menjalani masa uji coba terlebih dahulu kepada masyarakat pada 12 Juli hingga 17 Agustus 2023. Adapun pada uji coba tersebut masyarakat hanya dikenakan tarif Rp1.

"Insya Allah 12 Juli kita mulai uji coba buat masyarakat dengan tarif Rp1," katanya.

Adapun per Juni 2023, keseluruhan proses persiapan dan pembangunan LRT Jabodebek sudah mencapai 95,09% dan menyisakan pekerjaan terkait kalibrasi sistem operasi.

Izin operasi ditargetkan dapat dikeluarkan pada bulan Juli, sehingga dapat dilakukan ujicoba operasi atau soft launching, sebelum nantinya beroperasi secara komersial pada bulan Agustus.

Selain kesiapan operasional LRT Jabodebek, integrasi antarmoda antara layanan LRT Jabodebek dengan layanan moda transportasi lainnya juga tengah disiapkan.