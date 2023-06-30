Pemilik PO Bus Handoyo, Ini Sosoknya

JAKARTA - Ternyata ini sosok pemilik PO Bus Handoyo yang menarik untuk dibahas.

PO Bus Handoyo merupakan salah satu legenda perusahaan otobus (PO) yang terkenal di jalur Selatan Jawa. Bus asal Magelang ini membuktikan gelar legenda yang dimilikinya dengan bertahan di tengah persaingan PO baru yang menyerbu jalur selatan.

Sejarahnya PO Bus Handoyo pun bahkan punya nyali dan bertahan bahkan hingga tak dapat dilepaskan dari eksistensinya di jalur Sumatera seperti halnya mengaspal di Pekanbaru hingga Pasir Pangaraian.

Lantas, siapa sebenarnya pemilik dari PO bus Handoyo ini? Berikut dirangkum Okezone.

Pendiri PO Handoyo tak bisa dilepaskan dari sosok Dibyo Wibowo. Dirinya mendirikan PO ini pada tahun 1975. Julukan ‘’Handoyo’’ sendiri diambil dari nama putranya, yakni Daniel Handoyo. Kini, perusahaan yang berdiri di bawah naungan PT Indo Transport Abdimas ini dikelola oleh generasi kedua.