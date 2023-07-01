Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bangun JIS Habiskan Rp4,5 Triliun, Layak Jadi Venue Piala Dunia U-17?

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |04:12 WIB
Bangun JIS Habiskan Rp4,5 Triliun, Layak Jadi Venue Piala Dunia U-17?
Bisakah Stadion JIS Dipakai Piala Dunia U-19. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Stadion Jakarta International Stadium (JIS) memiliki kendala jika dipilih sebagai lokasi pertandingan sepak bola Piala Dunia U-17 2023.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku, arahan Presiden Joko Widodo memberi pilihan lokasi stadion selain Stadion Utama Gelora Bung Karno, termasuk JIS.

Namun di sisi lain, JIS memiliki kekurangan, yakni keterbatasan akses keluar-masuk untuk penonton sehingga dapat memengaruhi keselamatan dan keamanan penonton.

Kekurangan JIS juga terdapat pada penggunaan rumput jahitan yang digunakan.

Oleh karenanya, Erick bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan meninjau langsung JIS untuk memastikan kelayakan stadion tersebut sesuai standar FIFA.

