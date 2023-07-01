Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

5 Negara dengan Aturan Lalu Lintas Paling Aneh di Dunia

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |20:13 WIB
5 Negara dengan Aturan Lalu Lintas Paling Aneh di Dunia
Aturan Lalu Lintas Paling Aneh di Dunia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Adanya peraturan lalu lintas dibuat untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keselamatan di jalan raya. Dan setiap negara di belahan dunia ini memiliki peraturan lalu lintas yang berbeda satu sama lain.

Namun, tahukah Anda beberapa negara memiliki peraturan lalu lintas yang disebut paling aneh atau tidak biasa, Berikut daftarnya:

1. Spanyol

Bagi Anda yang mengenakan kacamata, saat berkendara di Spanyol diwajibkan untuk membawa kacamata cadangan. Saat diberhentikan polisi dan Anda tidak membawa kacamata cadangan, maka akan mendapat tilang.

2. Skandinavia

Negara ini mengharuskan para pengemudi untuk menyalakan lampu 24 jam saat berkendara, bahkan saat siang hari. Hal ini karena Skandinavia tak jarang mengalami kondisi langit yang gelap bahkan saat siang hari.

3. Jerman

Jerman memiliki salah satu jalan bernama Autobahn yang sistem jalan disana tidak memberlakukan batas kecepatan. Namun, apabila ketahuan Anda berhenti di tepi jalan akan dikenai denda.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
