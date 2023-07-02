Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta LRT Jabodebek, dari Tarif hingga Cara Ikut Uji Coba

Hana Wahyuti , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |05:35 WIB
4 Fakta LRT Jabodebek, dari Tarif hingga Cara Ikut Uji Coba
LRT Jabodebek Beroperasi Tahun Ini. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - LRT Jabodebek direncanakan melakukan uji coba bagi masyarakat mulai 12 Juli 2023 hingga 17 Agustus 2023.

Kepala Divisi LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menyatakan, pihaknya akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjajal LRT Jabodebek.

Berikut okezone merangkum fakta LRT Jabodebek, dari tarif hingga cara ikut uji coba, Minggu (2/7/2023):

1. Daftar Ikut Uji Coba LRT Dimulai Sejak 1 Juli 2023

Kepala Divisi LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menyatakan, pihaknya akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjajal LRT Jabodebek pada 1 Juli 2023.

Purnomo menjelaskan pendaftaran tersebut akan dilakukan melalui akun sosial media sosial LRT Jabodebek.

"Kemungkinan tanggal 1 Juli. Jadi nanti bisa daftar lewat media sosial ya. Ini kami lagi nyusun mekanismenya," kata Purnomosidi saat ditemui di Stasiun LRT Dukuh Atas.

2. Tarif Rp1

Adapun nantinya uji coba tersebut masyarakat akan dikenakan tarif Rp1.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement