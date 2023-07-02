4 Fakta LRT Jabodebek, dari Tarif hingga Cara Ikut Uji Coba

JAKARTA - LRT Jabodebek direncanakan melakukan uji coba bagi masyarakat mulai 12 Juli 2023 hingga 17 Agustus 2023.

Kepala Divisi LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menyatakan, pihaknya akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjajal LRT Jabodebek.

Berikut okezone merangkum fakta LRT Jabodebek, dari tarif hingga cara ikut uji coba, Minggu (2/7/2023):

1. Daftar Ikut Uji Coba LRT Dimulai Sejak 1 Juli 2023

Purnomo menjelaskan pendaftaran tersebut akan dilakukan melalui akun sosial media sosial LRT Jabodebek.

"Kemungkinan tanggal 1 Juli. Jadi nanti bisa daftar lewat media sosial ya. Ini kami lagi nyusun mekanismenya," kata Purnomosidi saat ditemui di Stasiun LRT Dukuh Atas.

2. Tarif Rp1

Adapun nantinya uji coba tersebut masyarakat akan dikenakan tarif Rp1.