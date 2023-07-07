Ternyata Ini yang Buat Ikan Shisamo Begitu Mahal

JAKARTA - Ikan Shisamo termasuk salah satu ikan dengan harga yang mahal. Diketahui, anak dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yakni Rayyanza memakan ikan Shisamo. Ini merupakan ikan yang sedang populer, dan kaya akan nutrisi.

Ikan dengan Panjang 15 cm ini memiliki ukuran yang cukup mungil, sehingga membuat ikan ini aman dikonsumsi untuk anak-anak.

BACA JUGA: Daftar Ruas Tol yang Alami Kenaikan Volume Kendaraan saat Libur Idul Adha 2023

Salah satu alasan kenapa ikan Shisamo itu begitu mahal dikarenakan produksinya yang cukup jauh dari Indonesia.

Ikan ini hanya ada disaat musim gugur Jepang dan dapat ditemukan di sepanjang Pantai Pasifik Hokkaido. Shishamo ditangkap selama musim gugur di muara sungai ketika mereka ingin bertelur. Dikarenakan kondisi pembawa telurnya daan jarang juga ditemukan, hal itu yang membuat Ikan ini memiliki harga yang cukup fantastis.

Sampai saat ini, Shisamo cukup banyak dijual secara online dengan harga yang berbeda-beda tergantung gram. Di e-commerce, kisaran harganya Rp 70.000 per 500 gram.