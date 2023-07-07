Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Orang Terkaya di Thailand 2023, Siapa Paling Kaya?

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |05:04 WIB
10 Orang Terkaya di Thailand 2023, Siapa Paling Kaya?
Pengusaha. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Forbes merilis daftar 10 orang terkaya di Thailand 2023.

Dilansir Forbes, sebelumnya Bank of Thailand memperkirakan ekonomi negara tersebut tumbuh 3,6% tahun ini. Sehingga hal ini disebut dapat memberikan angin segar untuk bisnis-bisnis orang terkaya Thailand.

 BACA JUGA:

Berikut daftar orang terkaya Thailand 2023:

1. Chearavanont Brothers: Punya kekayaan USD34 miliar atau setara Rp511 triliun. (Kurs: Rp15.053/USD).

2. Chalerm Yoovidhya & Family: Punya harta kekayaannya sebesar USD33,4 miliar atau setara Rp502 triliun.

 BACA JUGA:

3. Charoen Sirivadhanabhakdi: Punya total harta kekayaan saat ini sebesar USD13,6 miliar atau setara Rp204 miliar.

4. Chirathivat Family: Punya kekayaannya mencapai USD12,4 miliar atau setara Rp186 triliun.

Halaman:
1 2
