10 Orang Terkaya di Thailand 2023, Siapa Paling Kaya?

JAKARTA - Forbes merilis daftar 10 orang terkaya di Thailand 2023.

Dilansir Forbes, sebelumnya Bank of Thailand memperkirakan ekonomi negara tersebut tumbuh 3,6% tahun ini. Sehingga hal ini disebut dapat memberikan angin segar untuk bisnis-bisnis orang terkaya Thailand.

BACA JUGA:

Berikut daftar orang terkaya Thailand 2023:

1. Chearavanont Brothers: Punya kekayaan USD34 miliar atau setara Rp511 triliun. (Kurs: Rp15.053/USD).

2. Chalerm Yoovidhya & Family: Punya harta kekayaannya sebesar USD33,4 miliar atau setara Rp502 triliun.

BACA JUGA:

3. Charoen Sirivadhanabhakdi: Punya total harta kekayaan saat ini sebesar USD13,6 miliar atau setara Rp204 miliar.

4. Chirathivat Family: Punya kekayaannya mencapai USD12,4 miliar atau setara Rp186 triliun.