Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Utang Indonesia ke IMF Sudah Lunas!

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |04:22 WIB
6 Fakta Utang Indonesia ke IMF Sudah Lunas!
Utang Indonesia ke IMF (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan semua utang Indonesia ke IMF sudah lunas. Penegasan utang ini usai IMF meminta Indonesia bisa kembali membuka ekspor nikel dan mineral lainnya.

"Yang saya heran itu (soal utang Indonesia ke IMF) muncul kembali. Itu kan program IMF tahun berapa? 1997-1998 atau 2000 awal, waktu itu kan sudah dilunasi semua," ujar Sri, di Jakarta.

Lantas bagaimana kronologi utang Indonesia ke IMF itu? Berdasarkan catatan Okezone, Bank Indonesia (BI) pernah merilis data mengenai pelunasan utang IMF. Tepatnya, Kamis 12 Oktober 2006, Gubernur BI kala itu, Burhanuddin Abdullah menjelaskan, seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim Extended Fund Facility (EFF).

Dia menyebut pelunasan sebesar SDR 2.153.915.825, atau ekuivalen USD3,181,742,918 (USD/SDR = 1,47719) merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone Sabtu (8/6/2023) tentang utang RI ke IMF.

1. BI rilis data penulasan utang IMF

Berdasarkan catatan Okezone, Bank Indonesia (BI) pernah merilis data mengenai pelunasan utang IMF. Tepatnya, Kamis 12 Oktober 2006, Gubernur BI kala itu, Burhanuddin Abdullah menjelaskan, seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim Extended Fund Facility (EFF).

Pelunasan sebesar SDR 2.153.915.825, atau ekuivalen USD3,181,742,918 (USD/SDR = 1,47719) merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010.

Di mana percepatan pelunasan utang IMF tahap ke-2 ini, lanjut Burhanudiin, mengurangi beban utang dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan ekonomi.

"Pelunasan pinjaman IMF ini merupakan sinyal peningkatan confidence dan fleksibilitas fiskal pemerintah", ujar dia kala itu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177076/utang_luar_negeri_indonesia-iXOL_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176713/utang-bS4N_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176320/menkeu_purbaya-MbV2_large.png
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175831/utang_ri-CW3Y_large.jpg
Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3163836/prabowo_subianto-oIBb_large.jpg
Prabowo Bakal Tarik Utang Baru Rp781,86 Triliun pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155481/sri_mulyani-sOn3_large.png
Beban Bunga Naik Jadi Rp488 Triliun, Sri Mulyani Pastikan Utang Indonesia Aman dan Cicilan Dibayar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement