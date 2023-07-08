6 Fakta Utang Indonesia ke IMF Sudah Lunas!

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan semua utang Indonesia ke IMF sudah lunas. Penegasan utang ini usai IMF meminta Indonesia bisa kembali membuka ekspor nikel dan mineral lainnya.

"Yang saya heran itu (soal utang Indonesia ke IMF) muncul kembali. Itu kan program IMF tahun berapa? 1997-1998 atau 2000 awal, waktu itu kan sudah dilunasi semua," ujar Sri, di Jakarta.

Lantas bagaimana kronologi utang Indonesia ke IMF itu? Berdasarkan catatan Okezone, Bank Indonesia (BI) pernah merilis data mengenai pelunasan utang IMF. Tepatnya, Kamis 12 Oktober 2006, Gubernur BI kala itu, Burhanuddin Abdullah menjelaskan, seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim Extended Fund Facility (EFF).

Dia menyebut pelunasan sebesar SDR 2.153.915.825, atau ekuivalen USD3,181,742,918 (USD/SDR = 1,47719) merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone Sabtu (8/6/2023) tentang utang RI ke IMF.

1. BI rilis data penulasan utang IMF

Di mana percepatan pelunasan utang IMF tahap ke-2 ini, lanjut Burhanudiin, mengurangi beban utang dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan ekonomi.

"Pelunasan pinjaman IMF ini merupakan sinyal peningkatan confidence dan fleksibilitas fiskal pemerintah", ujar dia kala itu.