Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cair ke 3,4 Juta Keluarga, Siap-Siap Dapat Bansos PKH dan BLT Sembako Tahap II

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:01 WIB
Cair ke 3,4 Juta Keluarga, Siap-Siap Dapat Bansos PKH dan BLT Sembako Tahap II
Bansos Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris menerangkan, dari 3,5 juta data keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditargetkan sudah tersalurkan lebih kurang 3,4 juta keluarga secara nasional.

Penyaluran bantuan sosial (Bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II sudah mencapai 96,74%.

"Di triwulan dua ini, berdasarkan data posisi tanggal 2 Juli, secara nasional sudah mencapai 96,74 persen. Jadi, kami hampir merampungkan tugas penyaluran PKH dan Sembako untuk triwulan 2 tahun ini," ujarnya, dikutip dari Antara, di Jakarta.

Meski penyaluran bansos sembako dan program PKH dijalankan dengan baik, namun Pos Indonesia bertekad untuk bisa menjaga, bahkan meningkatkan kualitas layanan untuk menyalurkan bantuan-bantuan serupa pada masa mendatang.

Sejumlah perbaikan, inovasi, dan secara bertahap melakukan transformasi digital secara menyeluruh, lanjutnya, perlu dilakukan untuk menjaga kredibilitas sebagai penyalur bantuan, khususnya di hadapan pemerintah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178883/blt_di_oktober-mBqp_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Rp900.000 di Oktober 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178885/blt_di_oktober-E4RK_large.jpeg
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Rp 900.000 Oktober 2025 Sudah Cair dan Masuk Rekening 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178841/blt_di_oktober-Jldu_large.png
BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Tanpa Ada Potongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178516/purbaya-gCrD_large.jpg
Purbaya Percepat Pencairan BLT Rp900.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178618/blt_di_oktober-eLjZ_large.png
Ini Penyebab BLT Rp 900.000 Belum Cair Lengkap dengan Cara Cek Status Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178455/blt-WzjS_large.jpg
Apakah Pencairan BLT Rp900.000 Bisa Diwakilkan di Kantor Pos?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement