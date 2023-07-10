Cair ke 3,4 Juta Keluarga, Siap-Siap Dapat Bansos PKH dan BLT Sembako Tahap II

JAKARTA – Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris menerangkan, dari 3,5 juta data keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditargetkan sudah tersalurkan lebih kurang 3,4 juta keluarga secara nasional.

Penyaluran bantuan sosial (Bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II sudah mencapai 96,74%.

"Di triwulan dua ini, berdasarkan data posisi tanggal 2 Juli, secara nasional sudah mencapai 96,74 persen. Jadi, kami hampir merampungkan tugas penyaluran PKH dan Sembako untuk triwulan 2 tahun ini," ujarnya, dikutip dari Antara, di Jakarta.

Meski penyaluran bansos sembako dan program PKH dijalankan dengan baik, namun Pos Indonesia bertekad untuk bisa menjaga, bahkan meningkatkan kualitas layanan untuk menyalurkan bantuan-bantuan serupa pada masa mendatang.

Sejumlah perbaikan, inovasi, dan secara bertahap melakukan transformasi digital secara menyeluruh, lanjutnya, perlu dilakukan untuk menjaga kredibilitas sebagai penyalur bantuan, khususnya di hadapan pemerintah.