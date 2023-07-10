10 Fakta Orang Terkaya Thailand, Ada yang Punya Kekayaan Rp511 Trliun

JAKARTA - Forbes merilis daftar 10 orang terkaya di Thailand 2023. Dilansir Forbes Bank of Thailand sebelumnya memperkirakan ekonomi negara tersebut tumbuh 3,6% tahun ini.

Sehingga hal ini disebut dapat memberikan angin segar untuk bisnis-bisnis orang terkaya Thailand. Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Senin (10/6/2023) tentang orang terkaya di Thailand.

1. Chearavanont Brothers

Dia memiliki kekayaan USD34 miliar atau setara Rp511 triliun (Kurs: Rp15.053/USD). Kekayaannya itu bersumber dari bisnis food and beverage.

2. Chalerm Yoovidhya & Family

Tercatat harta kekayaannya sebesar USD33,4 miliar atau setara Rp502 triliun. Hartanya tersebut berasal dari bisnis food and beverage.