HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Fakta Orang Terkaya Thailand, Ada yang Punya Kekayaan Rp511 Trliun

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |05:42 WIB
10 Fakta Orang Terkaya Thailand, Ada yang Punya Kekayaan Rp511 Trliun
Orang Kaya Thailand (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Forbes merilis daftar 10 orang terkaya di Thailand 2023. Dilansir Forbes Bank of Thailand sebelumnya memperkirakan ekonomi negara tersebut tumbuh 3,6% tahun ini.

Sehingga hal ini disebut dapat memberikan angin segar untuk bisnis-bisnis orang terkaya Thailand. Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Senin (10/6/2023) tentang orang terkaya di Thailand.

1. Chearavanont Brothers

Dia memiliki kekayaan USD34 miliar atau setara Rp511 triliun (Kurs: Rp15.053/USD). Kekayaannya itu bersumber dari bisnis food and beverage.

2. Chalerm Yoovidhya & Family

Tercatat harta kekayaannya sebesar USD33,4 miliar atau setara Rp502 triliun. Hartanya tersebut berasal dari bisnis food and beverage.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
