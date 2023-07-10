JIS Dirombak untuk Stadion Piala Dunia U-17, Ini Faktanya

JAKARTA - Menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17, Jakarta Internasional Stadium (JIS) lakukan rombakan agar dapat digunakan untuk Piala Dunia U-17. Dari mulai stasiun, jalan tol, jembatan penebrangan hingga ganti rumput.

Berikut rombakan yang dilakukan, melalui rangkuman Okezone, Minggu (9/7/2023) jelang piala dunia U-17.

1. Stasiun Dibangun

PT. Kereta Api Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan akan membangun stasiun untuk kemudahan dalam mengakses JIS.

2. Akses Tol

PT Jasa Marga diberi tugas untuk membangun ramp tol atau penghubung jalan konvesional dengan tol.