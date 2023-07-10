Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

JIS Dirombak untuk Stadion Piala Dunia U-17, Ini Faktanya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |05:01 WIB
JIS Dirombak untuk Stadion Piala Dunia U-17, Ini Faktanya
Stadion JIS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17, Jakarta Internasional Stadium (JIS) lakukan rombakan agar dapat digunakan untuk Piala Dunia U-17. Dari mulai stasiun, jalan tol, jembatan penebrangan hingga ganti rumput.

Berikut rombakan yang dilakukan, melalui rangkuman Okezone, Minggu (9/7/2023) jelang piala dunia U-17.

1. Stasiun Dibangun

PT. Kereta Api Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan akan membangun stasiun untuk kemudahan dalam mengakses JIS.

2. Akses Tol

PT Jasa Marga diberi tugas untuk membangun ramp tol atau penghubung jalan konvesional dengan tol.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171720/infrastruktur_ri-dlrY_large.jpg
Proyek Infrastruktur Habiskan Rp142,1 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171391/menko_ahy-r5pu_large.jpg
Menko AHY Ungkap 5 Strategi RI Jadi Negara Siap Hadapi Masa Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement