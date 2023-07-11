Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Perusahaan Ini Jadi Serbuan Fresh Graduate

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |08:02 WIB
6 Perusahaan Ini Jadi Serbuan <i>Fresh Graduate</i>
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- 6 perusahaan ini jadi serbuan fresh graduate tiap kali buka lowongan. Indonesia memiliki banyak perusahaan besar yang kerap memberikan kesempatan kerja bagi para mahasiswa yang baru lulus.

Dengan mempertimbangkan reputasi perusahaan, gaji yang menarik, serta jenjang karier yang pasti, setiap kali perusahaan-perusahaan besar membuka lowongan maka akan ada ribuan fresh graduate yang menyerbu untuk melamar.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (11/7/2023), berikut 6 perusahan yang jadi serbuan fresh graduate tiap kali membuka lowongan.

1. Google Indonesia

Perusahaan pertama yang selalu diserbu lulusan baru adalah Google Indonesia. Bagaimana tidak, perusahaan multinasional yang satu ini tak hanya memiliki kantor yang nyaman bagi para karyawannya. Namun juga gaji yang besar, tunjangan yang menarik, lingkungan kerja yang inovatif, layanan kesehatan terbaik, dan lain-lain.

2. PT Pertamina

Berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina merupakan perusahaan minyak dan gas yang selalu menjadi incaran fresh graduate karena tawaran gaji yang lumayan tinggi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165760/dwi_hartono-AIsG_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Dwi Hartono, Otak Pelaku Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement