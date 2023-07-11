6 Perusahaan Ini Jadi Serbuan Fresh Graduate

JAKARTA- 6 perusahaan ini jadi serbuan fresh graduate tiap kali buka lowongan. Indonesia memiliki banyak perusahaan besar yang kerap memberikan kesempatan kerja bagi para mahasiswa yang baru lulus.

BACA JUGA: Janet Yellen Sentil China soal Hukuman Perusahaan AS

Dengan mempertimbangkan reputasi perusahaan, gaji yang menarik, serta jenjang karier yang pasti, setiap kali perusahaan-perusahaan besar membuka lowongan maka akan ada ribuan fresh graduate yang menyerbu untuk melamar.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (11/7/2023), berikut 6 perusahan yang jadi serbuan fresh graduate tiap kali membuka lowongan.

1. Google Indonesia

Perusahaan pertama yang selalu diserbu lulusan baru adalah Google Indonesia. Bagaimana tidak, perusahaan multinasional yang satu ini tak hanya memiliki kantor yang nyaman bagi para karyawannya. Namun juga gaji yang besar, tunjangan yang menarik, lingkungan kerja yang inovatif, layanan kesehatan terbaik, dan lain-lain.

2. PT Pertamina

Berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina merupakan perusahaan minyak dan gas yang selalu menjadi incaran fresh graduate karena tawaran gaji yang lumayan tinggi.