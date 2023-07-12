Tol Cisumdawu Akhirnya Diresmikan setelah 12 Tahun, Jokowi: Memang Banyak Problem

JAKARTA – Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Kabupaten Sumedang Jawa Barat akhirnya diresmikan. Peresmian dilakukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Negara menyatakan, jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sudah selesai dan siap untuk beroperasi.

"Alhamdulillah pada hari ini jalan tol Cisumdawu, jalan tol Cileunyi Sumedang dan Dawuan sudah selesai dan segera siap untuk dioperasikan. Jalan tol menghubungkan kota Bandung melalui tol Cipularang ke tol Cipali," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa proyek pembangunan jalan Tol Cisumdawu mulai dilaksanakan pada tahun 2011.

Namun, karena alasan pembebasan lahan tol Cisumdawu baru bisa diresmikan hari ini.

"Dan supaya kita semuanya tahu jalan tol Cisumdawu ini sudah dimulai dibangun itu tahun 2011 Artinya sudah 12 tahun. Memang banyak problem di lapangan utamanya urusan pembebasan lahan pembebasan tanah," jelas Jokowi.

Terdapat dua terowongan kembar (twin tunnel) yang panjangnya mencapai 472 meter di dalam tol Cisumdawu.

"Ini diseluruh Indonesia tidak ada jalan tol yang melewati dua terowongan seperti yang kita lihat pagi hari ini," ucapnya.