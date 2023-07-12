Artis Terkaya Nomor 1 di Indonesia, Ini 7 Sumber Kekayaannya Rey Utami

JAKARTA - Rey Utami seorang selebriti dan vlogger asal Indonesia. Dia dikenal karena aktif di media sosial, terutama di YouTube dan Instagram.

Dalam Youtubenya, artis ini sering kali berkolaborasi dengan suaminya, Benua, yang ternyata juga seorang YouTuber terkenal.

Hal yang diunggah sering kali mengenai kehidupan sehari-hari, tantangan, dan konten hiburan lainnya seperti keluarga, kehamilan, kecantikan, dan gaya hidup.

Berdasarkan Cydem International Research, kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua mencapai angka Rp4,7 triliun. Hartanya juga terdiri dari berbagai aset, mulai dari kendaraan, rumah, hingga tanah

Berikut ini mengenai 7 sumber kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua.

1. Youtube

Artis kelahiran 24 Maret 1987, bersama sang suami, fokus mengembangkan YouTube milik mereka Bernama, Reyben Entertainment. Kontennya mulai dari podcast, wawancara hingga kuliner.