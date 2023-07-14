Momen Jusuf Hamka Bertemu Jokowi di Tol Cisumdawu

JAKARTA - Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) Jusuf Hamka terlihat turut hadir dalam peresmian Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Selasa, 11 Juli 2023.

Dalam video live streaming di akun YouTube resmi Sekretariat Presiden, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Cisumdawu, Jusuf Hamka berdiri di barisan para menteri Jokowi.

BACA JUGA:

Di mana dalam barisan itu Jusuf Hamka bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Usai peresmian itu, Jusuf Hamka pun ditanya apakah ada pembahasan utang negara ke PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) sebesar Rp800 miliar bersama Presiden Jokowi.

Namun, Jusuf Hamka menegaskan kalau tidak ada pembahasan utang.

BACA JUGA:

"Gak ada bahas utang," katanya saat dihubungi Okezone sore ini.