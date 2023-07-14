Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Jusuf Hamka Bertemu Jokowi di Tol Cisumdawu

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |05:01 WIB
Momen Jusuf Hamka Bertemu Jokowi di Tol Cisumdawu
Jusuf Hamka di peresmian Tol Cisumdawu. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)
A
A
A

 

JAKARTA - Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) Jusuf Hamka terlihat turut hadir dalam peresmian Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Selasa, 11 Juli 2023.

Dalam video live streaming di akun YouTube resmi Sekretariat Presiden, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Cisumdawu, Jusuf Hamka berdiri di barisan para menteri Jokowi.

 BACA JUGA:

Di mana dalam barisan itu Jusuf Hamka bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Usai peresmian itu, Jusuf Hamka pun ditanya apakah ada pembahasan utang negara ke PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) sebesar Rp800 miliar bersama Presiden Jokowi.

Namun, Jusuf Hamka menegaskan kalau tidak ada pembahasan utang.

 BACA JUGA:

"Gak ada bahas utang," katanya saat dihubungi Okezone sore ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement