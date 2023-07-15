6 Fakta Tol Cisumdawu, Proyek Tol Milik Jusuf Hamka yang Akhirnya Diresmikan Jokowi Setelah 12 Tahun

JAKARTA – Tol Cileunyi Sumedang dan Dawuan (Cisumdawu) telah diresmikan, 11 Juli 2023. Tol Cisumdawu sepenuhnya terhubung dengan Jalan Tol Cikopo - Palimanan dan Bandara Kertajati.

Tol Cisumdawu yang memiliki dua terowongan kembar ini masih beroperasi tanpa tarif alias gratis hingga 2-3 minggu ke depan.

Berikut dirangkum Okezone fakta tentang tol Cisumdawu yang baru saja diresmikan, Sabtu (15/7/2023).

1. Alasan Tol Cisumdawu Baru Diresmikan

Presiden Jokowi sempat menjelaskan bahwa proyek pembangunan tol Cisumdawu telah dimulai sejak 2011. Namun, karena masalah pembebasan lahan proyek tersebut baru rampung dan dapat diresmikan, 11 Juli 2023, setelah 12 tahun pengerjaan.

"Dan supaya kita semuanya tahu jalan tol Cisumdawu ini sudah dimulai dibangun itu tahun 2011 Artinya sudah 12 tahun. Memang banyak problem di lapangan utamanya urusan pembebasan lahan pembebasan tanah," kata Jokowi dalam sambutannya mengutip YouTube Sekretariat Presiden.

2. Tarif Tol Cisumdawu

Tol Cisamdawu selama 2-3 minggu kedepan beroperasi tanpa adanya tarif. Setelah itu, baru akan dikenakan biaya sekitar Rp1.275 per kilometer. Tarif tersebut dinilai murah karena adanya dukungan konstruksi sekitar 50 persen dari pemerintah.

"Tol Cisumdawu masih dibebaskan sekitar 2-3 minggu. Perkiraan tarifnya Rp 1.275 per km," ujar Endra saat dihubungi MNC Portal, 11 Juli 2023.

3. Skema Pembangunan Tol Cisumdawu

Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan biaya konstruksi Rp5,5 triliun. Dari keenam seksi, Seksi 1 dan 2 dikerjakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari viability gap fund (VGF) guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut. Sementara Seksi 3-6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT CKJT (Citra Karya Jabar Tol).

4. Pemilik Tol Cisumdawu

Tol ini dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT). Diketahui bahwa bos dari CKJT adalah pengusaha jalan tol Jusuf Hamka. Jusuf Hamka juga pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).