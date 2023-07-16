Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian bersama TNI AL dan Intani Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir Muara Gembong

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |13:08 WIB
Pegadaian bersama TNI AL dan Intani Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir Muara Gembong
Pegadaian bersama TNI AL dan Intani tingkatkan ekonomi masyarakat pesisir Muara Gembong lewat program The Gade Integrated Farming. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA – Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, PT Pegadaian bersama Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) serta Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) berkolaborasi untuk mengembangkan Kampung Bahari Nusantara melalui program The Gade Integrated Farming.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ini, dimulai dari Kampung Bungin, Desa Pantai Bakti, Muara Gembong Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Kampung Bungin, memiliki potensi ekonomi kelautan dan maritim yang cukup tinggi baik di sektor perikanan maupun rumput laut.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengatakan, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), maka perusahaan konsisten menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui The Gade Integrated Farming ini.

“Pada program ini, kami memberikan bibit rumput laut serta pelatihan, sekaligus pendampingan yang akan dilakukan oleh Intani kepada 35 petani rumput laut baik dalam hal budidaya, pembuatan pupuk organik, perbaikan lahan pertanian rumput laut hingga cara pemasarannya di pasar lokal maupun pasar ekspor,” tutur Eka.

Pengembangan Kampung Bahari Nusantara melalui program The Gade Integrated Farming. (Foto: dok Pegadaian)

Sementara itu, Mayor TNI AL Deny Aprianto Putro mengaku optimis, bahwa program Kampung Bahari Nusantara yang digagas oleh Korps Marinir TNI AL akan memberikan banyak manfaat, khususnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

