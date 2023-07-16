Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

8 Fakta Seleksi CPNS September 2023, Ini Profesi yang Dibuka

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |07:29 WIB
8 Fakta Seleksi CPNS September 2023, Ini Profesi yang Dibuka
PNS. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka pada September 2023.

Di mana pemerintah akan membuka rekrutmen, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 BACA JUGA:

Dirangkum dari Okezone Jakarta, Minggu (18/7/2023), berikut fakta Seleksi CPNS dan PPPK 2023:

1. Seleksi CPNS Mulai Dibuka

 

Seleksi CPNS mulai dibuka pada September 2023 dengan total 1,03 juta formasi. Sebanyak 80% akan diisi oleh PPPK dan 20% akan di isi oleh fresh graduate.

 BACA JUGA:

2. Status Kepegawaian

Tjahjo menjelaskan dalam PP tersebut mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pada 2023 nantinya hanya terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK.

Sedangkan para tenaga honorer bakal diangkat menjadi pegawai PPPK jika telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam PP tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178652/pns-0wLr_large.jpeg
Cara dan Syarat Mencairkan Dana Pensiunan PNS di Taspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178657/pns-9pjm_large.jpg
Cara Hitung Dana Pensiunan PNS Sesuai Masa Kerja, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179294/menteri_esdm_bahlil-WRL9_large.jpg
Bahlil Sebut Tukin ASN ESDM Naik 100 Persen, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177891/pns-IPt4_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS 2025 Naik Atau Tidak? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176843/rupiah-aXvQ_large.jpg
Apakah PNS yang Dipecat Dapat Uang Pensiunan Tiap Bulan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement