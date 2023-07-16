Daftar 8 Penghasil Timah Terbesar di Dunia

JAKARTA - Timah yang menjadi salah satu sumber daya alam tak terbarukan selalu dibutuhkan oleh pasar dunia.

International Tin Association (TIA) menyatakan pada 2022 lalu produksi timah secara global mencapai sekitar 380.400 ton. Di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 0,3% dari tahun sebelumnya.

BACA JUGA:

Mengutip dari data US Geological Survey Tin Production tahun 2022, ternyata timah sebanyak itu diambil dari berbagai negara.

Berikut 8 negara dengan penghasilan timah terbesar di dunia:

1. China

China menjadi negara penghasil timah terbesar di dunia dan menempati posisi teratas. Berdasarkan data US Geological Survey Tin Production, negara ini menghasilkan sebanyak 95.000 ton timah pada 2022 lalu. Angka ini meningkat cukup pesat dari tahun sebelumnya yakni 90.000 ton. Sedangkan cadang timah milik China sendiri diperkirakan mencapai 720.000 ton.

BACA JUGA:

2. Indonesia

Selanjutnya adalah negara Indonesia dengan jumlah produksi timah pada 2022 lalu mencapai 74.000 ribu ton. Sedangkan di tahun sebelumnya, Indonesia berhasil memproduksi sekitar 70.000 ton timah.

Meski berada di urutan kedua, namun Indonesia masih memiliki cadangan timah lebih banyak dari China yakni sebesar 800.000 ton.

3. Myanmar (Burma)

Negara Asia Tenggara selanjutnya yang tercatat sebagai penghasil timah terbesar di dunia adalah Myamar. Negara ini diketahui menghasilkan 31.000 ton timah pada 2022 lalu. Namun jumlah tersebut rupanya mengalami penurunan dari tahun 2021 yakni 36.900 ton. Myamar juga masih memiliki cadangan timah sebesar 700.000 ton.

4. Peru

Meninggalkan Asia kini berlaih ke Peru, salah satu negara di Amerika Selatan yang pada 2022 lalu tercatat menghasilkan timah sebesar 29.000 ton. Sebelumnya di tahun 2021, Peru berhasil memproduksi 26.995 ton timah. Kini, cadangan timah Peru tercatat sebanyak 130.000 ton.