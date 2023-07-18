Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penyebab Uji Coba LRT Jabodebek Dihentikan Sementara hingga 20 Juli

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |03:01 WIB
Ini Penyebab Uji Coba LRT Jabodebek Dihentikan Sementara hingga 20 Juli
LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Uji coba terbatas LRT Jabodebek mulai 17 sampai 20 Juli dihentikan sementara.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengumumkan keputusan tersebut dilakukan setelah DJKA melakukan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Uji Coba Terbatas LRT Jabodebek pada Sabtu 15 Juli 2023.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menjelaskan, pada umumnya uji coba berjalan lancar. Meski begitu ada beberapa hal yang mesti dilakukan perbaikan termasuk penyempurnaan pada sistem software.

Risal mengatakan, guna memaksimalkan proses penyempurnaan sistem tersebut, bahwa Uji Coba Operasional Terbatas LRT Jabodebek dengan undangan baik komunitas maupun masyarakat umum akan dihentikan sementara pada tanggal 17-20 Juli 2023.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penundaan ini, semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat segera mencoba LRT Jabodebek," tutur Risal dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Juli 2023.

Lebih lanjut Risal menyampaikan bahwa setelah keseluruhan pembaharuan software selesai, akan dilakukan Trial Run terlebih dahulu sebelum dibuka kembali untuk umum.

