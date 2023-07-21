Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bertabur Hiburan dan Edukasi Keuangan, Pesta Rakyat Simpedes 2023 Siap Menyapa Warga Bandung

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:17 WIB
Bertabur Hiburan dan Edukasi Keuangan, Pesta Rakyat Simpedes 2023 Siap Menyapa Warga Bandung
Pesta Rakyat Simpedes 2023 siap menyapa warga Bandung. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Halo Warga Bandung! Pesta Rakyat Simpedes atau PRS 2023 siap menggebrak Stadion Siliwangi, Bandung pada 22-23 Juli 2023. Ini merupakan acara tahunan persembahan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Tabungan BRI Simpedes.

PRS 2023 kali ini mengusung tema “Pede Raih Peluang” yang berkomitmen untuk mengajak seluruh UMKM semakin pede meraih peluang mendapatkan segala lini bisnis dan menjadi pemenang di masa depan.

Selain itu, PRS ingin memberikan edukasi keuangan digital kepada masyarakat serta mendorong akuisisi pedagang melalui QRIS BRI yang tidak membebankan UMKM. Selain itu acara ini mampu menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bandung dan UMKM lokal.

Edukasi Pedagang Pasar di Kota Bandung, BRI Sosialisasi Penggunaan QRIS

Rangkaian Pesta Rakyat Simpedes di Bandung dimulai pada 15 hingga 21 Juli 2023. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan literasi digital yang menyasar 12 pasar tradisional Kota Bandung atau disebut grebek pasar.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181346//serbu_rabu-As7Z_large.jpg
Serbu Rabu, Saatnya Nikmati Promo XTRA Tengah Minggu di Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/25/3181327//fadli_zon_berdialog_bersama_bupati_siak-zjeZ_large.jpeg
Bahas Pelestarian Warisan Budaya Melayu, Menbud Lakukan Dialog bersama Bupati Siak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181202//bapenda_jakarta_pajak_dan_retribusi_daerah-fO3a_large.jpg
Kenali Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dua Pendapatan DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181238//pgn_gagas_sediakan_spbg-aikf_large.jpeg
Dukung Energi Bersih, PGN Gagas Bangun Ekosistem Transportasi BBG Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/12/3181191//episode_grand_final_shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-fuVN_large.JPG
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas: Episode Final, Satukan Empat Cerita Hebat dalam Satu Tujuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/16/3181185//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_grand_final-ZEHK_large.JPG
Grand Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas: Episode Penutup yang Penuh Semangat dan Inspirasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement