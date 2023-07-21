Bertabur Hiburan dan Edukasi Keuangan, Pesta Rakyat Simpedes 2023 Siap Menyapa Warga Bandung

JAKARTA – Halo Warga Bandung! Pesta Rakyat Simpedes atau PRS 2023 siap menggebrak Stadion Siliwangi, Bandung pada 22-23 Juli 2023. Ini merupakan acara tahunan persembahan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Tabungan BRI Simpedes.

PRS 2023 kali ini mengusung tema “Pede Raih Peluang” yang berkomitmen untuk mengajak seluruh UMKM semakin pede meraih peluang mendapatkan segala lini bisnis dan menjadi pemenang di masa depan.

Selain itu, PRS ingin memberikan edukasi keuangan digital kepada masyarakat serta mendorong akuisisi pedagang melalui QRIS BRI yang tidak membebankan UMKM. Selain itu acara ini mampu menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bandung dan UMKM lokal.

Rangkaian Pesta Rakyat Simpedes di Bandung dimulai pada 15 hingga 21 Juli 2023. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan literasi digital yang menyasar 12 pasar tradisional Kota Bandung atau disebut grebek pasar.