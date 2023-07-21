Pengakuan Menkominfo Budi Jadi Korban Judi Online, Begini Ceritanya

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi cerita kalau pernah mendapatkan pesan WhatsApp (WA) atau SMS untuk ajakan main judi online.

Hal yang cukup uniknya adalah, ajakan main judi online melalui WA ini menggunakan foto seorang perempuan.

"Saya termasuk korban juga jadi handphone saya 'ayo daftar judi online' kalian pernah dapatkan? Kalau saya sering dan sudah itu pakai foto cewek lagi. Biasanya gitu promosinya ada situs main bola dari SMS, WA gitu," ujar Budi kepada wartawan di kantor Kominfo, Jakarta Pusat.

Geram dengan SMS dan WA blast tersebut yang menginfokan terkait judi online, Budi akan melakukan koordinasi dengan operator seluler untuk mencegah hal tersebut.

"Nanti kita akan koordinasikan dengan operator seluler, bagaimana mereka punya sistem ada mekanisme supaya WA blast dan SMS tidak digunakan untuk hal-hal perjudian itu," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Pangerapan juga mengatakan SMS dan WhatsApp blast judi online merupakan modus baru.