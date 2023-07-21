Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Geram ke Bank Dunia soal Peringkat Logistik RI Turun, Pengusaha Bilang Gini

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:35 WIB
Luhut Geram ke Bank Dunia soal Peringkat Logistik RI Turun, Pengusaha Bilang Gini
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) membahas soal hasil laporan logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023.

Hal itu karena laporan tersebut mengalami penurunan signifikan oleh World Bank.

 BACA JUGA:

Namun, Sekjen DPP ALFI Akbar Djohan mengungkapkan bahwa kondisi logistik Indonesia saat ini dalam kondisi yang semakin baik. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa menyentuh angka di atas 5%.

Kemudian juga dari sisi sektor transportasi dan pergudangan yang di dalamnya berkaitan dengan sektor logistik nasional telah memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 BACA JUGA:

"Ini menjadi bukti bagaimana progresnya cluster industry transportasi dan logistik di tanah air," katanya dalam Market Review IDXChannel, Jumat (21/7/2023).

Sementara itu,, Akbar mengatakan bahwa laporan LPI Indonesia yang dikeluarkan oleh World Bank hanya presepsi yang didapatkan dari hasil survey dan pengambilan data besar yang tidak mencakup keseluruhan sektor logistik di Indonesia.

"Kita harus sepakati dulu, hasil LPI ini adalah presepsi dari Word Bank. 2 hari lalu kita melakukan zoom dengan seluruh stakeholder ekosistem logistik dan juga hadir dari peneliti world bank. Di pertmuan itu dia sampaikan pamereter itu berangkat dari survei dan big data," katanya.

Pasalnya, pemerintah bersama stakeholder lainnya terus melakukan pembehanan di sektor logistik melalui digiltasi yang diharapkan dapat memberantas praktek pungli di pelabuhan serta percepatan dalam memindahkan barang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement