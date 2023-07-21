Luhut Geram ke Bank Dunia soal Peringkat Logistik RI Turun, Pengusaha Bilang Gini

JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) membahas soal hasil laporan logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023.

Hal itu karena laporan tersebut mengalami penurunan signifikan oleh World Bank.

BACA JUGA:

Namun, Sekjen DPP ALFI Akbar Djohan mengungkapkan bahwa kondisi logistik Indonesia saat ini dalam kondisi yang semakin baik. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa menyentuh angka di atas 5%.

Kemudian juga dari sisi sektor transportasi dan pergudangan yang di dalamnya berkaitan dengan sektor logistik nasional telah memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BACA JUGA:

"Ini menjadi bukti bagaimana progresnya cluster industry transportasi dan logistik di tanah air," katanya dalam Market Review IDXChannel, Jumat (21/7/2023).

Sementara itu,, Akbar mengatakan bahwa laporan LPI Indonesia yang dikeluarkan oleh World Bank hanya presepsi yang didapatkan dari hasil survey dan pengambilan data besar yang tidak mencakup keseluruhan sektor logistik di Indonesia.

"Kita harus sepakati dulu, hasil LPI ini adalah presepsi dari Word Bank. 2 hari lalu kita melakukan zoom dengan seluruh stakeholder ekosistem logistik dan juga hadir dari peneliti world bank. Di pertmuan itu dia sampaikan pamereter itu berangkat dari survei dan big data," katanya.

Pasalnya, pemerintah bersama stakeholder lainnya terus melakukan pembehanan di sektor logistik melalui digiltasi yang diharapkan dapat memberantas praktek pungli di pelabuhan serta percepatan dalam memindahkan barang.