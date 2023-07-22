Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Suami Nikita Willy Raup Rp10,4 Miliar dari Dividen Blue Bird

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:30 WIB
Suami Nikita Willy Raup Rp10,4 Miliar dari Dividen Blue Bird
Nikita Willy Bareng sang Suami (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) telah membayar dividen tunainya, dengan nilai Rp72 per saham atau total mencapai Rp180,15 miliar.

Indra Priawan Djokosoetono yang merupakan salah satu pengendali perusahaan Blue Bird ini, memiliki 145.744.700 lembar saham BIRD atau mewakili 5,8% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dengan jumlah tersebut, suami dari aktris Nikita Willy tersebut diperkirakan menerima penyaluran dividen BIRD sebesar Rp10,49 miliar.

Dilihat dari data perdagangan, saham BIRD mengalami kenaikan mencapai 0,90% di Rp2.240 pada pukul 11:11 WIB. Memiliki total transaksi net yang mencapai Rp1,16 miliar dari volume-net sebanyak 520 ribu lembar saham.

Tambahan informasi, dividend payout ratio (DPR) BIRD yang ditetapkan untuk keuangan tahunan buku pada 2022 setara 50,27% dari laba bersih tahun lalu yang mencapai Rp358,35 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179910/purbaya-J2GK_large.jpg
Purbaya Prediksi IHSG Tembus 32.000 hingga Singgung Saham Gorengan: Orang Bilang Saya Bohong tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179645/ihsg-oXHe_large.jpg
MSCI Pertimbangkan Data KSEI Hitung Free Float Saham RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178698/laporan_keuangan-wo75_large.jpg
Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Bersih Rp1,2 Triliun, Naik 117 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178676/ihsg_menguat-W1PH_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement