Suami Nikita Willy Raup Rp10,4 Miliar dari Dividen Blue Bird

JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) telah membayar dividen tunainya, dengan nilai Rp72 per saham atau total mencapai Rp180,15 miliar.

Indra Priawan Djokosoetono yang merupakan salah satu pengendali perusahaan Blue Bird ini, memiliki 145.744.700 lembar saham BIRD atau mewakili 5,8% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dengan jumlah tersebut, suami dari aktris Nikita Willy tersebut diperkirakan menerima penyaluran dividen BIRD sebesar Rp10,49 miliar.

Dilihat dari data perdagangan, saham BIRD mengalami kenaikan mencapai 0,90% di Rp2.240 pada pukul 11:11 WIB. Memiliki total transaksi net yang mencapai Rp1,16 miliar dari volume-net sebanyak 520 ribu lembar saham.

Tambahan informasi, dividend payout ratio (DPR) BIRD yang ditetapkan untuk keuangan tahunan buku pada 2022 setara 50,27% dari laba bersih tahun lalu yang mencapai Rp358,35 miliar.