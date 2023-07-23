Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menyusuri Lintasan LRT Jabodebek, Cibubur-Bekasi Tersambung Rel

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |19:06 WIB
Menyusuri Lintasan LRT Jabodebek, Cibubur-Bekasi Tersambung Rel
Menyusuri Lintasan LRT Jabodebek. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - LRT Jabodebek menambah pilihan transportasi masyarakat dari dan menuju Jakarta. Oleh karena itu ada lintasan-lintasan LRT Jabodebek yang mesti diketahui supaya saat naik dan turun bisa sesuai tujuan.

Dilansir melalui Instagram @ditjenperkeretaapian, Minggu (23/7/2023), lintasan paling jauh dari LRT Jabodebek memiliki panjang 44,43 km dan menjangkau 18 stasiun pemberhentian, serta terbagi dalam 3 lintas pelayanan.

Dari 3 lintasan yang ada di LRT Jabodebek ini, Cawang-Dukuh Atas sejauh ini termasuk ke dalam Lintasan terpanjang ke 3.

Memiliki Panjang 11,05 km dengan melewati 6 stasiun pemberhentian, yakni Setia Budi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, dan berakhir di Cawang.

Lintasan terpanjang berikutnya, dimiliki oleh Lintasan LRT Cawang – Cibubur. Dengan memiliki Panjang 14,89 km, dengan melewati 3 stasiun pemberhentian yakni, Taman Mini, Kampung Rambutan, Ciracas, dan berakhir di Harjamukti.

Lintasan terakhir, dari Cawang – Bekasi Timur. Ini adalah Lintasan terpanjang yang dimiliki LRT Jabodebek. Memiliki Panjang 18,49 km. LRT di lintasan ini melewati 5 stasiun pemberhentian.

Dalam hal ini, stasiun pemberhentian yang dilewati adalah Stasiun Integrasi (Halim), Jatibening Baru, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat, dan akan berakhir di Stasiun Jati Mulya.

Halaman:
1 2
