HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Rosan Roeslani dari Kekayaan, Karier hingga Jadi Wakil Menteri

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |04:14 WIB
5 Fakta Rosan Roeslani dari Kekayaan, Karier hingga Jadi Wakil Menteri
Wamen BUMN Rosan Roeslani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perjalanan Rosan Roeslani hingga menjadi Wakil Menteri BUMN II menarik untuk diulas.

Rosan Roeslani dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32 M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Berikut beberapa fakta mengenai Rosan Roeslani yang telah dirangkum Okezone, Minggu (23/7/2023).

1. Riwayat Jabatan

Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN, Rosan Roeslani merupakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasan Penuh (LBPP) RI untuk Amerika Serikat. Rosan juga pernah menjabat sebegai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) (2015-2021) sebelum menjabat sebagai Dubes.

2. Penghargaan

Rosan Roeslani pernah mendapatkan dianugerahi gelar "The Order of Leopold of Belgium" oleh pemerintah Belgia saat dirinya menjabat sebagai Ketua Kadin. Gelar tersebut didapatnya sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kontribusi dalam memajukan hubungan perdagangan dan idustri antara Indonesia dengan Belgia.

