Negara-Negara Tidak Punya Mata Uang Sendiri, Ada Tetangga Indonesia

JAKARTA – Beberapa negara ini ternyata tidak memiliki mata uang sendiri. Salah satu penyebabnya ialah keuangan negara yang tidak stabil atau masih belum diakui kemerdekaannya.

Berikut dirangkum Okezone, beberapa negara yang yang tidak memiliki mata uang sendiri.

1. Skotlandia

Saat ini, Skotlandia bersiap untuk memilih kemerdekaan dari Inggris dan mencetak uang kertasnya sendiri menggunakan pound Inggris, yang dikendalikan oleh Bank of England. Namun, Skotlandia akan memiliki mata uang sendiri jika sudah disetujui oleh beberapa negara.

BACA JUGA: 6 Negara yang Ternyata Tak Punya Mata Uang Sendiri

2. Timor Leste

Meskipun secara administrasi sudah lama lepas dari wilayah Indonesia, dan bukan mata uang resminya tapi sebagian masyarakatnya masih menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran dalam beberapa transaksi karena wilayah Timor Leste masih berada di area Indonesia.

Selain itu, dolar Amerika juga menjadi alat pembayaran selanjutnya. Jadi, Timor Leste belum memiliki mata uang sendiri.

3. Republik Zimbabwe

Zimbabwe diketahui meninggalkan mata uang lokalnya dan mengadopsi mata uang dolar AS pada Januari 2009 lalu. Dalam sebuah wawancara, Presiden Emmerson Mnangagwa menyatakan bahwa Zimbabwe perlu memiliki mata uang nasionalnya sendiri karena ia tidak mengetahui adanya negara yang tidak memiliki mata uangnya sendiri.

Hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Republik Zimbabwe saja, seperti Turks dan Caicos, Kepulauan Virgin, Palau, Kepulauan Marshall, dan Mikronesia juga mengambil langkah serupa.