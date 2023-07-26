Advertisement
HOME FINANCE

Terdorong Sentimen Kinerja Kredit Mikro dan UMi, Saham BBRI Kembali Sentuh All Time High

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:48 WIB
Terdorong Sentimen Kinerja Kredit Mikro dan UMi, Saham BBRI Kembali Sentuh <i>All Time High</i>
Saham BBRI kembali sentuh all time high. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BBRI kembali menyentuh rekor level tertinggi (All Time High/ATH) pada perdagangan hari Selasa (25/7). Nilai saham BBRI tembus menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, sejak melantai di pasar modal pada 2003.

Pada pekan terakhir Juli ini, BBRI kembali menyentuh harga level tertinggi atau ATH di level Rp5.650 pada penutupan perdagangan Selasa (25/7/2023).

Apabila dibandingkan dengan penutupan harga tahun 2022 lalu, peningkatan harga BBRI di sepanjang 2023 telah mencapai 14,37 persen (Year to Date). Dengan peningkatan tersebut, kapitalisasi pasar BRI menjadi Rp856,31 triliun.

Berdasarkan hasil riset Analis pasar modal dari Buana Capital James Stanley Widjaja, harga saham BBRI akan semakin cemerlang karena terdorong sentimen positif dari kinerja kredit mikro dan ultra mikro (UMi). James pun merekomendasikan investor di pasar modal untuk “buy” atau beli dengan target price BBRI di level Rp6.525.

“Rekomendasi kami untuk BBRI adalah berdasarkan pada keyakinan kami bahwa bank memiliki posisi yang baik untuk beralih ke penyaluran kredit dengan profitabilitas tinggi, yakni di segmen kredit mikro dan ultra mikro,” tulisnya dalam hasil riset yang dipublikasikan belum lama ini.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
