HOT ISSUE

Ini Nasib Proyek Strategis Nasional jika Tak Selesai di 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |20:03 WIB
Ini Nasib Proyek Strategis Nasional jika Tak Selesai di 2024
Nasib PSN yang mangkrak (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Begini nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) jika tidak selesai pada 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui beberapa PSN gagasan Presiden Joko Widodo terancam tidak rampung seluruhnya hingga tahun 2024 mendatang alias habis masa kabinet Indonesia Maju.

Namun demikian Menteri Basuki menegaskan meski tidak rampung di era Presiden Jokowi, Menteri Basuki mengatakan proyek tersebut masih bisa terus dilanjutkan. Hal itu menimbang aspek kebermanfaatan dan pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia.

"Jadi kalau tidak di PSN bukan berarti berhenti, status PSN nya saja yang berhenti tapi proyeknya bisa jalan terutama yang lound itu ada yang PSN ada yang enggak jadi jalan terus KPBU jalan terus," ujar Menteri Basuki dalam acara Sewindu PSN, Rabu (26/7/2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, ada 200 proyek dan 13 program yang ditugaskan oleh beberapa Kementerian. Namun paling banyak adalah proyek infrastruktur transportasi dan Bendungan.

"Kalau PUPR ada 125 yang sudah selesai, 70% dari 158 proyek yang di PU," sambungnya.

Namun demikian ada beberapa proyek lagi yang juga terancam tidak bisa rampung hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Misalnya seperti tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang saat ini baru mulai proses lelang ulang. Targetnya konstruksi baru akan dimulai pada akhir tahun 2024.

Halaman:
1 2
