Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Lapor pak Jokowi, 58 Proyek Strategis Nasional Berpotensi Mangkrak

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |20:43 WIB
Lapor pak Jokowi, 58 Proyek Strategis Nasional Berpotensi Mangkrak
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) berpotensi mangkrak alias tidak rampung hingga 2024. Pemerintah bakal mengevaluasi 58 PSN yang berpotensi mangkrak.

"BPKP kan hitungnya ada 58 (PSN berpotensi mangkrak) di media. Kita sudah lakukan penajaman. Tapi saya belum bisa ngomong (jenis proyeknya) karena BPKP setelah menyerap masukan dari kami dia harus cek lagi dengan BPKP di daerah," ujar Deputi Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo, Rabu (26/7/2023).

Wahyu Utomo menjelaskan pihaknya akan segera melapor ke Presiden terlebih dahulu mana saja proyek-proyek yang berpotensi tidak dapat dibangun atau dirampungkan hingga 2024 mendatang.

"Kan presiden maunya hari Selasa ini rapat, tapi gak jadi. Mudah-mudahan setelah pulang dari China kita rapatkan untuk angka berapanya. Tapi sepertinya tidak 58 PSN. Bisa turun dari 58. Tapi saya tidak mau buka dulu lah. Kalau belum dari presiden saya tidak mau lah," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut Wahyu juga membocorkan setidaknya ada dua proyek yang kemungkinan tidak bakal rampung atau sulit dikerjakan hingga 2024 mendatang. Seperti proyek Kereta Api Semi Cepat Jakarta - Surabaya dan Pelabuhan Ambon Baru/New Ambon.

Wahyu menjelaskan kedua proyek tersebut terkendala masalah pendanaan sebab kurang dilirik oleh para investor. Sedangkan apabila digarap menggunakan APBN memiliki nilai investasi yang tidak murah.

"Waktu itu kan pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun (pelabuhan ambon) tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi ga mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171720/infrastruktur_ri-dlrY_large.jpg
Proyek Infrastruktur Habiskan Rp142,1 Triliun hingga September 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement