Lapor pak Jokowi, 58 Proyek Strategis Nasional Berpotensi Mangkrak

JAKARTA – Sebanyak 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) berpotensi mangkrak alias tidak rampung hingga 2024. Pemerintah bakal mengevaluasi 58 PSN yang berpotensi mangkrak.

"BPKP kan hitungnya ada 58 (PSN berpotensi mangkrak) di media. Kita sudah lakukan penajaman. Tapi saya belum bisa ngomong (jenis proyeknya) karena BPKP setelah menyerap masukan dari kami dia harus cek lagi dengan BPKP di daerah," ujar Deputi Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo, Rabu (26/7/2023).

Wahyu Utomo menjelaskan pihaknya akan segera melapor ke Presiden terlebih dahulu mana saja proyek-proyek yang berpotensi tidak dapat dibangun atau dirampungkan hingga 2024 mendatang.

"Kan presiden maunya hari Selasa ini rapat, tapi gak jadi. Mudah-mudahan setelah pulang dari China kita rapatkan untuk angka berapanya. Tapi sepertinya tidak 58 PSN. Bisa turun dari 58. Tapi saya tidak mau buka dulu lah. Kalau belum dari presiden saya tidak mau lah," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut Wahyu juga membocorkan setidaknya ada dua proyek yang kemungkinan tidak bakal rampung atau sulit dikerjakan hingga 2024 mendatang. Seperti proyek Kereta Api Semi Cepat Jakarta - Surabaya dan Pelabuhan Ambon Baru/New Ambon.

Wahyu menjelaskan kedua proyek tersebut terkendala masalah pendanaan sebab kurang dilirik oleh para investor. Sedangkan apabila digarap menggunakan APBN memiliki nilai investasi yang tidak murah.

"Waktu itu kan pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun (pelabuhan ambon) tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi ga mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," lanjutnya.