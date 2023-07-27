Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rata dengan Tanah, Rumah di Tengah Proyek Tol Cijago Dibayar Segini

Hafizhuddin , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:19 WIB
Rata dengan Tanah, Rumah di Tengah Proyek Tol Cijago Dibayar Segini
Rumah di Tengah Jalan Tol Cijago. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA – Pembangunan jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) berlanjut. Setelah satu rumah yang berada di tengah jalan akhirnya diratakan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, lokasi rumah dan gundukan tanah yang kurang lebih mencapai 10 meter telah rata dengan level pintu Tol Limo 2. Terlihat sejumlah alat berat sedang melakukan pemadatan tanah di lokasi tersebut.

Satu unit dump truk membawa muatan batu split sisa ke lokasi yang sedang dipadatkan tersebut. Di sisi lainnya, ada satu unit mesin giling terlihat sedang memadatkan tanah dengan batu split.

Penampakan Rumah di Tengah Proyek Jalan Tol Cijago Seksi 3B

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan mengungkapkan empat bidang tanah saling berkaitan dan sempat tertukar. Sehingga terdapat hambatan ketika hendak membebaskan lahan proyek jalan Tol Cijago.

"Ada 4 bidang tanah yang saling berkaitan di sana, karena alas hak tanahnya saling tertukar sejak mereka menempati tanah tersebut, Imam Pain, Supartini (Alm), Supriyadi & Hudoyo (Alm), untuk yang Alm mengumpulkan para ahli & persetujuan para ahli waris itu yang menjadi kendala," kata Indra saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

