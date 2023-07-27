Dibangun Zaman Belanda, Jalan Anyer-Panarukan Selesai Dibangun oleh Menteri Basuki

Jalan Anyer-Panarukan 1.100 Km Selesai Dibangun oleh Menteri Basuki. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)

JAKARTA – Pembangunan jalan Anyer-Panarukan terbentang sepanjang 1.100 km. Proyek tersebut telah dimulai sejak kepemimpinan Herman Willem Daendels.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah terus dikerjakan infrastruktur. Salah satunya pembangunan jalan raya Anyer-Panarukan.

Namun, Airlangga mengungkapkan bahwa yang menyambung Anyer-Panarukan adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono.

"Jadi kalau sejarah mengatakan yang menyambung Anyer-Panarukan adalah Daendels hari ini selesai semua, diselesaikan oleh pak Basuki," kata Menko Airlangga dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Airlangga juga menyebutkan bahwa pembangunan jalan Anyer-Panarukan menghabiskan dana imprest sebesar Rp32 triliun.

"Nah itu mari kita hapus Daendels dari negara Indonesia Raya. Saya hanya punya sedikit jalan raya Daendels yang bisa diselesaikan supaya kita tidak kenal lagi jalan raya Daendels di daerah Jawa Timur, Gresik," katanya.