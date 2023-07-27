Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Pembangunan Tol Cijago Lebih dari 10 Tahun

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:03 WIB
Ternyama Ini Alasan Pembangunan Tol Cijago Lebih dari 10 Tahun
Jalan Tol (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi (Cijago) ternyata telah menghabiskan waktu lebih dari 10 tahun. Kini proses pengerjaan Tol Cijago juga masih terus dilakukan khususnya seksi 3.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tengah mempercepat menyelesaikan pembangunan infrastruktur bebas hambatan Tol Cijago Seksi 3, Kukusan - Cinere sepanjang 5,44 kilometer (km) untuk meningkatkan volume distribusi barang dan jasa di kawasan Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang - Bekasi (Jabodetabek).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Tol Cijago untuk Seksi 1 telah beroperasi tahun 2012 dan Seksi 2 telah beroperasi 2019.

"Artinya sudah hampir 10 tahun, bukan berarti kita lambat akan tetapi pembangunan di perkotaan tantangannya lebih banyak dan lebih besar terutama masalah pembebasan tanah. Kalau masalah pembebasan tanah cepat pembangunan infrastrukturnya akan jauh lebih cepat," katanya.

Sekretaris BPJT Kementerian PUPR Triono Jasmono mengatakan, Jalan Tol Cijago membentang sepanjang 14,64 km terdiri 3 Seksi. Seksi 1 menghubungkan Jalan Raya Bogor – Cimanggis sepanjang 3,70 km telah beroperasi Januari 2012, sedangkan Seksi 2 menghubungkan Kukusan – Jalan Raya Bogor sepanjang 5,5 km telah beroperasi September 2019 lalu.

