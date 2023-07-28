Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Stasiun TV TVRI?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:39 WIB
Siapa Pemilik Stasiun TV TVRI?
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik stasiun TV TVRI menarik untuk diulas. Lantaran, Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan stasiun TV pertama Indonesia yang telah berdiri sejak 24 Agustus 1962.

Lantas siapa pemilik stasiun TV TVRI? TVRI didirikan pada 1962 melalui SK Menpen RI No.20/SK/VII/61. TVRI berstatus sebagai milik pemerintah.

Secara kronologis, status TVRI Tahun 1963 Berbentuk Yayasan Televisi Republik Indonesia (TVRI) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963 tentang Pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia.

Lalu memasuki era Reformasi bersamaan dengan dilikuidasinya Departemen Penerangan, melalui Keppres No.355/M/1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional, maka status hukum TVRI mengambang. Tahun 1976 TVRI berubah status menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah Departemen Penerangan.

Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Kepmen No.l01/KEP/m.pan/1/2000 (5 Januari 2000) menugaskan pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Televisi serta Unit Pelaksana Teknis di Jakarta dan Daerah untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement