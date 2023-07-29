7 Fakta Suku Bunga Acuan Bank Indonesia

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%.

Keputusan ini merupakan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 24—25 Juli 2023 yang lalu.

Dikutip dari bi.go.id, BI7DRR adalah sebuah kebijakan baru dari Bank Indonesia yang bertujuan menguatkan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan. Program ini sudah efektif diberlakukan semenjak 19 Agustus 2016.

Berikut fakta suku bunga acuan bank Indonesia, Sabtu (28/7/2023):

1. Proyeksi OECD pada Bank Indonesia 2023

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuan menjadi 6% pada 2023.