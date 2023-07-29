Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Suku Bunga Acuan Bank Indonesia

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |08:36 WIB
7 Fakta Suku Bunga Acuan Bank Indonesia
Bank Indonesia. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%.

Keputusan ini merupakan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 24—25 Juli 2023 yang lalu.

Dikutip dari bi.go.id, BI7DRR adalah sebuah kebijakan baru dari Bank Indonesia yang bertujuan menguatkan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan. Program ini sudah efektif diberlakukan semenjak 19 Agustus 2016.

Berikut fakta suku bunga acuan bank Indonesia, Sabtu (28/7/2023):

1. Proyeksi OECD pada Bank Indonesia 2023

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuan menjadi 6% pada 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182863/bank_indonesia-Oj0s_large.jpg
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran Meningkat di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182570/bi_buka_suara-42om_large.jpg
BI: Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai Masuk Prolegnas 2025–2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181138/gubernur_bank_indonesia-IKYl_large.jpeg
BI Prediksi Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 di Atas 5,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180718/gubernur_bank_indoensia-63RG_large.png
Bos BI Ungkap Alasan Transaksi Digital Semakin Dinikmati Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180449/gubernur_bank_indonesia-YocE_large.jpg
Ada Stablecoin Resmi Nasional Indonesia, BI Siapkan Sekuritas Digital Berbasis SBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/622/3180266/perry-LfIo_large.jpeg
Gubernur BI Klaim BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah dan Tercepat di Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement