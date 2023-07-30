Lebih Besar Gaji Putin atau Zelensky?

JAKARTA - Lebih besar gaji Putin atau Zelensky? Perbandingan gaji menarik untuk dibahas di tengah adanya isu kisruh politik antara Rusia dan Ukraina juga sedang menggemparkan dunia.

Banyak masyarakat dunia membandingkan kedua pemimpin ini baik dari segi politik atau ekonomi. Salah satunya adalah mengenai gaji petinggi Rusia dan Ukraina ini.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah perbandingan dari gaji Putin dan Zelensky.

1. Vladimir Putin

Gaji Vladimir Putin pada tahun 2018 sekitar 8,6 juta rubel rusia setara dengan USD1,2 juta atau Rp17,5 miliar per setahun. Angka tersebut meliputi gaji Putin sebagai Presiden Rusia, pensiunan militer, tabungan dan investasi.

Pada tahun sebelumnya, pendapatan asli putin itu jauh lebih besar sebesar 18,7 rubel Rusia. Namun, dia menjual sebagian aset tanahnya untuk kepentingan politik pada tahun 2017.