Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping, Bawa Oleh-Oleh Apa?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |07:01 WIB
5 Fakta Pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping, Bawa Oleh-Oleh Apa?
Presiden Jokowi bertemu Presiden China Xi Jinping (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Hotel Jinniu, Chengdu di 27 Juli 2023. Pemerintah pun mengantongi oleh-oleh berupa kesepakatan investasi.

Presiden Jokowi sangat mengapresiasi dukungan Tiongkok terhadap Indonesia yang tengah memegang keketuaan ASEAN.

Tidak hanya bertemu dengan Presiden RRT, tetapi Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan dengan para pebisnis China.

Berikut ini fakta pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping yang dirangkum Okezone Minggu (30/7/2023).

1. Tujuan Utama Jokowi Ke Tiongkok

Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping.

"Presiden akan ke Chengdu. Beliau akan berada di sana pada tanggal 27 dan 28 (Juli). Program utamanya adalah bertemu, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

2. Kerjasama Indonesia dan Tiongkok

Presiden menyebut, Indonesia dan Tiongkok telah berhasil menciptakan kemajuan yang nyata atas sejumlah kerjasama, utamanya sejak penyelenggaraan G20 Bali tahun lalu.

“Saya senang banyak kemajuan konkret sejak pertemuan kita di Bali November lalu,” kata Presiden.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/320/3141758/prabowo-v9Iz_large.jpg
Nilai Perdagangan Rp2.106 Triliun, Prabowo: China Bukan Sekadar Mitra Dagang tapi Saudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125335/ekonomi_china-VJsF_large.jpg
Ekonomi Lesu, China Gelontorkan Ratusan Triliun Rupiah agar Warganya Lebih Sering Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/320/3113696/gaji-e0Xs_large.jpeg
China Potong Gaji Pegawai 3 Regulator Keuangan demi Kurangi Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3064826/china-temukan-harta-karun-super-langka-di-daerah-termiskin-cadangan-hingga-5-juta-ton-Y9UVZbeIjD.jpg
China Temukan Harta Karun Super Langka di Daerah Termiskin, Cadangan hingga 5 Juta Ton!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/320/3062915/china-naikkan-usia-pensiun-pekerja-laki-laki-jadi-63-tahun-YOgCjLZejb.jpg
China Naikkan Usia Pensiun Pekerja, Laki-Laki Jadi 63 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/320/3055837/ekonomi-lesu-jaringan-restoran-china-tutup-14-gerai-ycoEDOspI4.jpeg
Ekonomi Lesu, Jaringan Restoran China Tutup 14 Gerai
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement