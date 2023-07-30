5 Fakta Pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping, Bawa Oleh-Oleh Apa?

Presiden Jokowi bertemu Presiden China Xi Jinping (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Hotel Jinniu, Chengdu di 27 Juli 2023. Pemerintah pun mengantongi oleh-oleh berupa kesepakatan investasi.

Presiden Jokowi sangat mengapresiasi dukungan Tiongkok terhadap Indonesia yang tengah memegang keketuaan ASEAN.

Tidak hanya bertemu dengan Presiden RRT, tetapi Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan dengan para pebisnis China.

Berikut ini fakta pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping yang dirangkum Okezone Minggu (30/7/2023).

1. Tujuan Utama Jokowi Ke Tiongkok

Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping.

"Presiden akan ke Chengdu. Beliau akan berada di sana pada tanggal 27 dan 28 (Juli). Program utamanya adalah bertemu, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

2. Kerjasama Indonesia dan Tiongkok

Presiden menyebut, Indonesia dan Tiongkok telah berhasil menciptakan kemajuan yang nyata atas sejumlah kerjasama, utamanya sejak penyelenggaraan G20 Bali tahun lalu.

“Saya senang banyak kemajuan konkret sejak pertemuan kita di Bali November lalu,” kata Presiden.