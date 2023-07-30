Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik PO Bus Gunung Harta? Ini Sosoknya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |21:01 WIB
Siapa Pemilik PO Bus Gunung Harta? Ini Sosoknya
Bus. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA – Pemilik PO bus Gunung Harta menarik untuk diulas. Perusahaan Otobus (PO) Gunung Harta dimiliki dan didirikan oleh I Wayan Sutika pada 1993.

Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (30/7/2023), PO Gunung Harta merupakan salah satu dari banyak PO bus di Pulau Dewata yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) tujuan Denpasar-Gilimanuk

 BACA JUGA:

Mengandalkan insting bisnis dan banyak informasi, pada tahun 1995 perkembangan bisnis jasa yang dimilikinya semakin meluas kepada jasa transportasi bus antar kota antar propinsi dengan bantuan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Bali.

Selain itu, PO Gunung Harta juga mendapatkan banyak dukungan dan kepercayaan dari warga sekitar hingga menambah 40 unit bus dan membuka banyak trayek baru pada tahun 2004.

Pada tahun 2006, PO Gunung Harta kembali memperluas trayek baru sekaligus memperkenalkan lima armada baru yang melayani trayek Denpasar-Malang-Blitar-Tulungaggung, serta dua trayek berikutnya melayani trayek Denpasar-Surabaya-Kediri.

Halaman:
1 2
