Tantangan Bisnis Di Asia Timur: Komitmen Kepemimpinan Dengan Kecerdasan Emosional

Jakarta- Saat kita melangkah lebih jauh ke abad ke-21, lanskap bisnis sedang mengalami transformasi yang mendalam. Post-knowledge era ditandai dengan pertumbuhan data yang eksponensial, kemajuan teknologi, dan inovasi yang berkelanjutan.

Untuk bisnis di Asia Timur, Chief Executive Officer & President of PT Sasa Inti Rudolf Tjandra meengatakan era baru ini menghadirkan tantangan dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam lingkungan yang dinamis ini, kemampuan para pemimpin dan manajer untuk membuat keputusan cepat dengan kecerdasan emosional tinggi sangatlah penting.

“Era ini menunjukkan adanya pergeseran supaya kita sepenuhnya memahami segala situasi serta kemampuan para pemimpin untuk beradaptasi. Era digitalisasi yang cepat, informasi berlimpah, mudah diakses, dan terus berkembang,” kata Rudolf

Bisnis menghadapi tantangan untuk mengikuti trend sambil memastikan relevansinya terhadap pasar. Untuk berkembang, perusahaan harus beralih dari pendekatan yang berpusat pada pengetahuan menjadi pendekatan yang didorong oleh wawasan.

Asia Timur telah lama unggul dalam inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan dan, baru-baru ini, Indonesia semuanya menjadi terkenal secara global, memimpin jalan di berbagai industri.