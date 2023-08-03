Kereta Cepat Jakarta-Bandung Segera Beroperasi tapi Akses ke Stasiun Belum Ada

JAKARTA – PT KAI akan segera meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) untuk beroperasi pada Agustus bulan ini.

Sayangnya, aksesibilitas Stasiun KCJB ini masih belum rampung. Calon penumpang masih sulit mengakses stasiun lantaran belum ada jalan tol maupun jalan utama yang terhubung.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menyatakan kekesalannya pada perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut yang kurang matang.

"Ini stupid juga, kok bisa kelewatan. Stasiun jadi, kereta ada, belum dibikin jalan di depannya. Itu bisa kelewatan juga. Saya bilang ini gimana perencananya, masalah jalan gak ada, baru sekarang mau dibangun," ujar Tiko, panggilan Wamen BUMN tersebut.

Dia menyebut Stasiun KCJB di Halim dan Karawang yang tidak memiliki akses ke jalan tol dan jalan utama, membuat pihaknya mendorong PT KAI (Persero) untuk menginisiasi pembangunan akses tersebut pada akhir tahun lalu.