Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Segera Beroperasi tapi Akses ke Stasiun Belum Ada

Hafizhuddin , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |04:38 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Segera Beroperasi tapi Akses ke Stasiun Belum Ada
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Segera Beroperasi. (Foto: Okezone.com/KCIC)
A
A
A

JAKARTA – PT KAI akan segera meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) untuk beroperasi pada Agustus bulan ini.

Sayangnya, aksesibilitas Stasiun KCJB ini masih belum rampung. Calon penumpang masih sulit mengakses stasiun lantaran belum ada jalan tol maupun jalan utama yang terhubung.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menyatakan kekesalannya pada perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut yang kurang matang.

"Ini stupid juga, kok bisa kelewatan. Stasiun jadi, kereta ada, belum dibikin jalan di depannya. Itu bisa kelewatan juga. Saya bilang ini gimana perencananya, masalah jalan gak ada, baru sekarang mau dibangun," ujar Tiko, panggilan Wamen BUMN tersebut.

Dia menyebut Stasiun KCJB di Halim dan Karawang yang tidak memiliki akses ke jalan tol dan jalan utama, membuat pihaknya mendorong PT KAI (Persero) untuk menginisiasi pembangunan akses tersebut pada akhir tahun lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725/kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177755/kereta_cepat-FMqh_large.png
Tanpa APBN, Kereta Cepat Whoosh Harus Untung demi Bayar Utang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement