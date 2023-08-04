Advertisement
HOME FINANCE

KTNA Dukung Pemerintah Benahi Kebijakan Subsidi Pupuk

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:40 WIB
KTNA Dukung Pemerintah Benahi Kebijakan Subsidi Pupuk
Mentan Syahrul Yasin Limpo saat memberikan sambutan dalam workshop 'Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi). (Foto: dok Ditjen PSP Kementan)
A
A
A

BOGOR – Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA menyampaikan dukungannya pada pembenahan subsidi pupuk. Wakil Sekretaris Jenderal KTNA Zulharman Djusman beberapa aspek dari penyaluran pupuk bersubsidi harus diperbaiki.

“Kami setuju dengan Pak Menteri Pertanian, KTNA berharap pendistribusian dari sistem subsidi ini harus tertata dari awal hingga akhir,” ungkap Zulharman saat ditemu seusai menghadiri pembukaan Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, di Sentul Bogor pada Kamis (3/8/2023).

Pada saat membuka kegiatan workshop tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memang meminta akses petani terhadap pupuk untuk semakin dipermudah. Mentan Syahrul berharap pembenahan kebijakan pupuk bersubsidi mempertimbangkan kepentingan petani.

“Bantuan pupuk susbidi banyak yang tidak tepat sasaran. Kami berterima kasih masukan kami didengarkan oleh Kementerian Pertanian dan Ombudsman,” ucap Zulharman.

Sebagai bagian dari pembenahan, Zulharman meminta pendataan untuk distribusi pupuk bersubsidi bisa dilakukan secara digital.

