HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Beri Penjelasan soal Longspan LRT Jabodebek Disebut Salah Desain

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |05:03 WIB
Jokowi Beri Penjelasan soal Longspan LRT Jabodebek Disebut Salah Desain
LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan uji coba LRT Jabodebek dari elalui Stasiun Harjamukti sampai Dukuh Atas.

Dirinya menegaskan bahwa proyek ini dikerjakan sendiri dan keretanya diproduksi dari dalam negeri oleh PT Inka.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, kata Jokowi, bila dalam pengerjaan ada yang membutuhkan koreksi akan segera diperbaiki seperti konstruksi longspan LRT Jabodetabek dari Gatot Subroto menuju ke Kuningan salah desain. Pasalnya, LRT Jabodebek merupakan yang pertama dibangun di Indoensia.

"Tadi kan saya sampaikan ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada perlu dievaluasi perlu diperbaiki ya kita perbaiki. Jangan senang mencari-cari kesalahan karena kesalahan pasti ada karena baru pertama kali," tegas Jokowi, Kamis, 3 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Jokowi mengaku bangga karena LRT Jabodebek dikerjakan oleh dalam negeri. Dari keretanya diproduksi INKA, dan konstruksi dikerjakan Adhi Karya.

"Kita sendiri semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-lebih ya harus kita maklumi tetapi kita perbaiki," ujarnya.

Halaman:
1 2
