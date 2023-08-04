Daftar 5 Orang Terkaya di RI dari Jualan Mi Instan, Ada yang Punya Harta Rp126,3 Triliun

JAKARTA - Daftar 5 pengusaha mie instan di Indonesia. Bisnis ini nyatanya mampu membuat pengusaha menjadi kaya raya.

Siapa yang tidak suka dengan mie instan, salah satu makanan yang banyak digemari masyarakat Indonesia.

Selain harganya yang bersahabat di kantong, mie instan menyajikan berbagai varian rasa juga loh.

Mie instan juga dapat di jangkau seluruh kalangan masyarakat.

Berikut 5 pengusaha mie instan yang sukses dirangkum Jumat (4/8/2023):

1. Anthony Salim

Anthony Salim masuk dalam deretan orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Diperkirakan jumlah kekayaan Anthony sebesar USD8,5 miliar pada tahun 2021 atau setara Rp126,3 triliun.

Harta kekayaan Anthony berasal dari berbagai sektor, salah satunya yakni mie instan. Anthony menjadi produsen Indofood dengan produk andalannya yaitu Indomie.

2. Jogi Hendra Atmadja

Konglomerat Jogi Hendra Atmadja merupakan pemiliki dari Mayora Group. Jodi masuk ke jajaran orang terkaya dengan urutan ke 9 di Indonesia.

Harta kekayaan yang dimiliki Jogi mencapai USD4,1 miliar atau setara Rp60,92 triliun. Kekayaan tersebut berasal dari beberapa produk mie instan.

3. Husain Djojonegoro

Husain Djojonegoro merupakan pemilik dari PT ABC President Indonesia dan Orang Tua Group. Kekayaan Husain diperkirakan sebanyak USD1,25 miliar atau setara Rp18,57 triliun.

Tidak hanya memproduksi ABC Selera Pedas dalam beragam rasa, Husain membuat produk Gurimi. Gurimi menjadi salah satu mie instan yang sangat enak.