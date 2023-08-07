Advertisement
HOT ISSUE

Ini Daftar Penerima Bansos dan Besaran yang Didapat

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |03:08 WIB
Ini Daftar Penerima Bansos dan Besaran yang Didapat
Bansos Cair di 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Berikut penerima bansos dan besaran yang didapat. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak sebagai program bantuan sosial bersyarat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dalam usaha memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, belanja pemerintah pusat yang digunakan sebesar Rp366,2 triliun.

"Melalui belanja K/L, antara lain untuk, yang pertama, bantuan sosial dan UMKM. Program Keluarga Harapan sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta KPM," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menjelaskan tentang besaran Bansos bagi anak sekolah, yaitu ada program KIP (Kartu Indonesia Pintar).

"Untuk pendidikan antara lain program Indonesia Pintar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, program KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) Rp5,1 triliun untuk 4,3 juta siswa, dan BOPTN sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN," jelas Sri Mulyani.

