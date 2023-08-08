Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Driver Maxim Wajib Coba! Cara Akun Maxim Cepat Dapat Orderan 2023

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |08:01 WIB
Driver Maxim Wajib Coba! Cara Akun Maxim Cepat Dapat Orderan 2023
Cara ojol maxim banyak orderan (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Para driver maxim bisa mencoba cara ini untuk cepat dapat orderan 2023.

Lantaran, persaingan layanan transportasi online semakin ketat membuat ojek online harus lebih pintar dalam mendapatkan penumpang.

Berikut cara akun Maxim cepat dapat orderan 2023 yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (9/8/2023).

1. Pastikan Jaringan Internet Bagus

Sebagai pengemudi transportasi online, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah jaringan internet. Pastikan Anda menggunakan provider yang menawarkan jaringan internet yang bagus agar orderan terus masuk.

2. Gunakan Gadget dengan Spefikasi Tinggi

Selain jaringan internet, Anda juga harus memperhatikan ponsel atau gadget yang Anda gunakan. Pastikan gadget yang digunakan memiliki spesifikasi yang tinggi agar memudahkan Anda mengakses GPS dan juga aplikasi Maxim.

3. Aktif pada Jam Sibuk

Ramainya orderan transportasi online biasanya tergantung pada jam-jam sibuk, seperti jam berangkat sekolah atau kantor di pagi hari yakni sekitar pukul 06.00-09.00. Selain itu jam pulang sekolah atau kantor yakni pukul 16.00-19.00.

4. Latih Akun

Cara selanjutnya adalah dengan melatih akun Anda untuk mendapatkan orderan. Anda bisa mengaktifkan akun di saat hujan dan malam hari atau di waktu dimana banyak driver yang sedang tidak aktif.

Dengan latihan tersebut, kemungkinan akan ada orderan yang masuk dan akun Anda lama kelamaan akan mudah mendapatkan orderan.

Halaman:
1 2
