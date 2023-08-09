Progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah 100%









JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan bahwa saat ini progres PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan bahwa saat ini progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sudah 100%.

Hal itu diungkap General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa terkait kondisi uji coba prasarana di sekitar jalur rel.

BACA JUGA:

"Untuk saat ini secara pembangunan konstruksi sarana sendiri itu semuanya bisa dibilang sudah selesai ya 100%. Karena memang untuk uji coba menggunakan KA sendiri, prasarana jalur rel yang dilalui oleh KA itu sudah dilakukan sejak bulan lalu," katanya dalam Special Dialogue Okezone, Rabu (9/8/2023).

Dia juga mengatakan tahapan dari sisi prasarana untuk konstruksi jalur rel saat ini sedang dalam tahap proses uji coba juga sertifikasi. Dia memastikan bahwa secara keseluruhan tidak ada kendala.

BACA JUGA:

"Artinya seluruh uji coba yang dijalankan dan dilintasi oleh kereta ini berjalan dengan baik. Bahkan kita pernah melakukan uji coba dengan dua kereta yang digandengkan melintas sepanjang jalur trase yang telah dibuat tersebut," katanya.